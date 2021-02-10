الحكومة: ندرس ضم المعلمين للفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مصر تنتظر خلال الأسابيع المقبلة كميات من لقاح فيروس كورونا ستكون هي الأكبر، مقارنة بما حصلت عليه حتى الآن، ستأتي من التحالف الدولي للقاحات (جافي)، وتم تبكير موعد استلام اللقاحات، فبدلا من استلامها في شهر مايو، سوف تستلمها مصر في النصف الثاني الشهر الجاري (فبراير)، كما أن الصين أهدتنا 300 ألف جرعة لقاح من «سينوفارم».

مقترح ضم المعلمين للفئات الأولى بالحصول على اللقاح

وأضاف «سعد» في مداخلة مع برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الأربعاء، أن هذه الكميات سوف تساعد الدولة في تلقيح بعض الفئات مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى النظر بجدية في مقترح أن يكون المعلمون وأساتذة الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية، لأن منظمة الصحة العالمية تعتبرهم بالفعل من هذه الفئات، باعتبار وجودهم في المدارس والجامعات، والدولة ستنظر في هذا المقترح، ولكن الأمر يتوقف على وصول اللقاحات من التحالف الدولي، وأن ينتظم وصولها في مواعيده، خاصة أن هناك عدم التزام عالميا بتوريد اللقاحات.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من النصف الثاني من فبراير ستحصل مصر على ملايين الجرعات من التحالف الدولي، وليس شرطا أن يصلوا دفعة واحدة، ولكن على دفعات، وهذا الرقم سيكون الأكبر، وهذا سيتيح التوسع في ضم فئات أخرى.

هدية من الصين

وتابع أن هناك كمية أخرى مؤكدة، ستصل في الأسبوع الثالث من فبراير، عبارة عن 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وهي عبارة عن هدية من دولة الصين.

كانت مصر قد أعلنت منذ أسابيع البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح سينوفارم الصيني، على أن يتم تلقيح الفئات الأخرى بعد وصول جرعات جديدة.