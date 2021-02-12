البرغوثي: الدولة تعاملت مع العشوائيات بشكل احترافي

قال محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفي، إنه زار عددا من الأماكن العديدة التي بها الكثير من البناء العشوائية حول الجمهورية، وقام بالكتابة في ذلك الإطار خلال وقت طويل من مسيرته الصحفية، ولكنه لم يتخيل أن تصل الأمور لما وصلت إليه حاليا: «كان عندي إحساس أنه ياما اتعملت مشاريع كان شكلها حلو في الأول وانتهت بكوارث وخيبات نعلمها جميعا».

وأضاف «البرغوثي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مشروعات التي تجريها الدولة في النهضة بالمناطق العشوائية قد أزهلته عندما زارها بعد إتمام بنائها: «أحد المتخصصين بمجال الإسكان والبناء في التسعينيات قال إن العشوائيات وجدت لتبقي، ولكن يجب التعامل معها».

وأوضح الكاتب الصحفي أنه لم يكن يوجد أي تصور لأي حل قريب لإزالة العشوائيات من قبل، ولكن ما حدث من مشروعات كبرى مثل «غيط العنب والمحروسة وأهالينا وروض السيدة» وغيرها من المشرعات، ساعدت كثيرا في تغيير أنماط حياة قاطني مثل تلك المناطق: «اهتميت أولا أني أعرف تأثير ده على البشر، وهؤلاء الولاد اللي عاشوا جزءا من حياتهم في منشية ناصر راحوا لقوا نادي ومكان مزروع وبيت وباب، وأبناء منشية ناصر بمجرد ما أتيحت لهم فرصة التدريب ولعب الرياضة نجحوا في تحقيق إنجاز على مستوى كل الأندية المحلية المصرية».

وأكد أنه عندما حكم على هؤلاء المواطنين فيما مضى بالعيش في تلك المناطق العشوائية المدمرة والمهينة للكرامة الإنسانية، حرمت مصر نفسها من الاستفاده من مواهب تلك المناطق والثروة العظيمة الموجودة بها، لافتا إلى أن مشروع الأسمرات ومساكن الزلزال تم إنشاهما بعد زلزال 1992، حيث فقد الكثير من المواطنين لمساكنهم ليتم نقلهم إلى تلك المناطق: «هي مناطق شديدة القبح وكان فيه فساد كبير في تنفيذها، وكانت منجم دهب للمقاولين، ونصف الذين استولوا عليها لم يكونوا هم المتضررين».

وأشار إلى أن نجاح الدولة حاليا هو إيقاف «نافوره» البناء العشوائي في مصر، حيث وصلت نسبة البناء العشوائي في مصر لـ60% من نسبة البناء في مصر: «كله بناء غير مخطط، وأهم حاجة حصلت هو أن نافورة العشوائيات اتسدت ومبقاش فيه عشوائيات جديدة هتحصل في البلد، وكان عندنا أنظمة حاكمة في منتهى السوء لم توفر حياة كريمة للمواطنين».