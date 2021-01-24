الإسكندرية تطور عشوائيات سيدي بشر قبلي بـ74.8 مليون جنيه (فيديو)

سنوات طويلة عاشتها منطقة سيدى بشر قبلي في انحدار تام للمباني والطرق، فتحولت من منطقة نظيفة وراقية يفصلها عن الجانب البحري لمنطقة ميامي مجرد شريط القطار، إلى منطقة عشوائية، ما دفع الأهالي لتقديم عدة شكاوى عديدة لمحافظة الإسكندرية لانتشالهم من هذه الفوضى التي يعيشون فيها، وهو ما استجاب له المسؤولون مؤخرًا.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استجابت لشكاوى المواطنين، وبدأت في أعمال الرصف بمربع سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول بتكلفة 74.8 مليون ضمن خطة تطوير العشوائيات.

وأضاف الشريف، على هامش تفقده أعمال الرصف، اليوم الأحد، أنه كلف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، بالبدء في أعمال رفع كفاءةء شارع مصطفى كامل الرئيسي الذي يعد أهم الشوارع الحيوية بالمحافظة، وتخصيص مبلغ 20 مليون جنية من ميزانية المحافظة للبدء في الأعمال، وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين، لافتًا إلى أن الميزانية لا تسمح برصف الشارع بالكامل، إلا أنه يتم رفع كفاءته وتطويره بحيث يسمح للسيارات والمواطنين للخروج من خلاله بشكل آمن.

وأوضح أنه سيتم رصف 79 شارع ضمن خطة تطوير العشوائيات بمنطقة سيدي بشر قبلي، حيث تم البدء فيهم فعليًا من اليوم، لافتًا أن شارع مصطفى كامل الذي تبلغ مسافته 4 كيلو، يحتاج إلى 40 مليون للرصف إلا أنه سيتم تخصيص 20 مليون من ميزانية المحافظة.

وأكد الشريف، أن الإسكندرية تشهد عمليات رصف كل عام، إلا أنه مع سقوط الأمطار، يحدث خلل في الشوارع، وبمجرد الانتهاء من النوات يتم رصفهم، لافتًا أن شارع مصطفى كامل يعد ضمن الشوارع التي لم يتم رصفها بشكل سنوي، حيث لم يتم رصف ذلك الشارع منذ 20 عامًا، وهو ما سيتم البدء فيه من اليوم، تمهيدًا لرصف 79 شارع متفرعين منه.

وأعلن عن رفع كفاءة وتطوير 157 شارع بطول 29 كيلو متر مربع، والتي تأتي ضمن أعمال التطوير بالمربع، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنية.