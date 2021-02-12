اتحاد المرأة الوفدية يطالب بمساندة «أبوشقة» في قراراته الإصلاحية

طالب اتحاد المرأة الوفدية بالالتفاف حول شرعية رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، في القرارات التي اتخذها مؤخرًا.

وقال اتحاد المرأة الوفدية في بيان نشرته الصفحة الرسمية لحزب الوفد، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن حزب الوفد صاحب الثقل السياسي والدور الوطني والتاريخي والذي يلعب دوراً بارزا في مساندة الدولة المصرية، وإنه دائمًا في كل المحافل الدولية يؤكد للعالم أن الشعب المصري بجميع مكوناته يقف خلف القيادة السياسية.

وأكد الاتحاد في بيانه أن المرأة الوفدية أدت دورها بجدارة في مساندة أجهزة الدولة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديره للمرأة المصرية، معتبرين أن ذلك ما يمكن أن يقال معه إن هذا العصر برئاسة السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية.

وطالب الاتحاد بضرورة الالتفاف إلى الشرعية الأساسية للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، وفيما يتخذه من قرارات مصيرية تصب في مصلحة الوفد والوفديين والحفاظ على كرامة وهوية الحزب في إطار من الثوابت الوطنية والقيم الإنسانية وموروث الحزب.

وشدد الاتحاد على ضرورة وأد الفتنة والتصدي لأي صراعات داخلية تؤدي إلى تصدع مؤسساته، محذرين من دخول الوفد في نفق مظلم ومطالبين بأن يتصدى الحزب لأي مؤامرات تحاك ضد الدولة المصرية نظرًا لأن الحزب الذي يعتبر بيت الوطنية المصرية.

وأكد الاتحاد أنه على ثقة تامة في إدارة رئيس الحزب وقدرته، وذلك لما يتمتع من خبرة قانونية وبرلمانية وسياسية، وضبط إيقاع الاضطرابات التي يمر بها، وحرصه الشديد على إيقاف نزيف الصراعات الداخلية في إطار من الاحترام والمودة ولم الشمل وروح الفريق الواحد في إطار من الممارسات والمبادئ والقيم التي ورثناها من عظماء وزعماء الوفد.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، عقد مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء الماضي، بالمقر الرئيسي للحزب، كشف خلاله عن تفاصيل ما أطلق عليه «المؤامرة الكبرى التي كانت تحاك ضد الحزب»، ما أزعج شباب وشيوخ الوفد وحملوه أمانة إنقاذ الحزب، وإجراء تطهيرات سريعة، حفاظًا على الوفد كجزء من النظام السياسى فى مصر وأحد ممثلي المعارضة الوطنية الشريفة.