«عليا الوفد» توافق بالأغلبية على قرارات أبوشقة: «إنقاذه من مؤامرة اختطافه»

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد، بيانًا، اليوم، لتأييدها القرارات التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، مشيرا إلى أن هذه القرارات التي تخضع لمبدأ قانوني مهم، هو «مبدأ الضرورة»، أنقذت الوفد من مؤامرة لاختطافه، وكان من بين المخططات التي كان يدبرها أحد المفصولين، «أخونة الحزب»، وقام عدد من القيادات بالانجراف نحو هذا المخطط دون معرفة مخاطره على الحزب واتجاهاته.

وأضافت «عليا الوفد» في البيان الصادر عنها، اليوم، أنه من منطلق حالة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحزب، قررنا تفويض رئيس الحزب في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ووقع على البيان 37 عضو هيئة عليا من أصل 46 عضوًا، وهم «فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، النائب الوفدي عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب، النائب الوفدي الدكتور محمد بركات، النائب الوفدي طارق تهامي، النائب الوفدي الدكتور خالد قنديل، إبراهيم الشريف، أحمد رائف، أميمة عوض، جمال شحاتة، حسني حافظ، حمدي قوطة، خالد قنديل، رضا إدوارد، سعيد ضيف الله، سفير نور، سليمان وهدان، طارق تهامي، طارق عبد العزيز، عادل بكار، عباس حزين، عبد الباسط الشرقاوي، عبد السند يمامة، عبد العزيز النحاس، على شعيب، عيد هيكل، فؤاد بدراوي، فيصل الجمال، محمد البدري، محمد بركات، محمد فؤاد، محمد مدينة، محمود سيف النصر، مصطفى شحاتة، مصطفى الطويل، مصطفى الفقي، محمد خليفة، هالة الملاح، هاني سرى الدين، هاني أباظة، وجدى زين الدين، يس تاج الدين، وأشرف علي الدين.

وتوجه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، للتخطيط الاستراتيجي، بالنداء لكل الوفديين، بضرورة الحفاظ على بيت الأمة ووحدة صفه ودرء وتجنب الفتن والعمل من أجل تماسك وترابط الوفديين لا فرقتهم.

وأكد على ضرورة الوقوف خلف قيادة الحزب ورئيسه، ممثلة في المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي ترأس الحزب بإرادة وثقة الوفديين عبر انتخابات حرة نزيهة، وهو المنهج والدرب الذي يسير عليه حزب الوفد تاريخيا منذ تأسيسه، وهو المبدأ الذي يجب احترامه من قبل الجميع، مشددا على ضرورة نبذ الخلافات وأن يكون الهدف دائما هو الوفد «بيت الأمة العريق» الذي يمثل دائما رمزا تاريخيا للمصريين جميعا لا للوفديين فقط.