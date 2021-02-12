استمرار هجوم درون الحوثيين.. السعودية في مرمى «المفخخات»

كثف الحوثيون في اليمن، هجماتهم على السعودية، باستخدام الطائرات المسيرة «درون» التي تم تفخيخها، والتي استطاع «التحالف العربي» في اليمن من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها.

وأكد «التحالف العربي»، أن الحوثيين ينتهكون القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين.

وأمس الخميس، قال المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف»، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها جماعة الحوثيين الإرهابية بطريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان المالكي، أشار أمس الأول الأربعاء، إلى أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقهما الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

والاثنين الماضي، أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيةن الإرهابيين لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأعلن «التحالف العربي»، الأحد الماضي، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي شهر يناير الماضي، استهدف الحوثيون، بطائرات بدون طيار، الاراضي السعودية، وتمكنت قوات التحالف من اعرتاض تلك الطائرات، وومن ابرز الهجمات الحوثية خلال شهر يناير الماضي، يوم 30 يناير، وفيه تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وفي 23 من الشهر ذاته، أعلن «التحالف العربي» اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية «الرياض»، وفي 22 يناير الماضي، اعترض «التحالف» طائرة دون طيار مفخخة كانت تستهدف السعودية.

وفي 15 يناير الماضي، قال العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار مفخخة كانت باتجاه السعودية، أطلقها الحوثيين من «الحديدة» اليمنية.