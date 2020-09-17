التحالف العربي: تدمير طائرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حوثية تم إطلاقها من اليمن باتجاه السعودية.

وقال المُتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم، "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".