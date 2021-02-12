واشنطن: ملف القدس يتطلب حلا من الطرفين وبايدن يتطلع للتحدث مع نتنياهو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن، تعتبر القدس جزءا من حل الوضع النهائي المطلوب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن الوضع النهائي للقدس قضية ستتطلب حلا من قبل الطرفين عبر مفاوضات مباشرة.

وأضاف برايس، أن السياسات الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة في هذا الشأن لم تتغير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث الامريكي، ردا على سؤال حول ما إذا كان استئناف مساعدات واشنطن للفلسطينيين مرهونا بتراجعهم عن التوجه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، أنه تم التحدث عن نية واشنطن تقديم المساعدات لجميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسلطينيون، وتعمل الإدارة الامريكية على تحديد كيفية المضي قدما باستئناف المساعدات بالتوافق مع القانون الأمريكي ومصلحة واشنطن.

وتابع «برايس» قائلا، إن ذلك سيكون مرهونا بالقيم الأمريكية ومصالح واشنطن، موضحا أنه من المهم الامتناع عن خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى تفعيل التفاوض حول حل الدولتين.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، إلى أن بين هذه الخطوات قد يكون ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وتدمير المساكن والتحريض على العنف ودفع التعويضات للمدانين بتهم الإرهاب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر قضاة «المحكمة الجنائية الدولية» قرارا، يقضي بأن المحكمة ومقرها مدينة «لاهاي» الهولندية، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، امس الخميس ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع للتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أقرب وقت ممكن.

ولم تحدد إدارة بايدن، موعد الاتصال، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.