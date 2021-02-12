ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس.. تعرف على أسعار الخضروات بالإسماعيلية 

شهدت أسواق الإسماعيلية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الخضروات والفاكهة وخاصة الطماطم بعد تسجيلها انخفاضًا لأيام متتالية، وتشهد المحافظة اليوم الجمعة، أكبر سوق علي مدار الأيام بمنطقة الفردوس يرتاده آلاف المواطنين لشراء احتياجاتهم الأسبوعية.

واشتكى التجار طوال الأسبوع الماضي من انخفاض أسعار الخضروات تحديداً مع استقرار أسعار الفاكهة وسط إقبال غير مُرضي للباعة في أسواق الجملة والتجزئة.

سعر الفلفل

وتراوح سعر كيلو الفلفل بين جنيهان وجنيهان ونصف للكيلو في أسواق الجملة، بينما وصل إلي 3 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة بالمحافظة و4 جنيهات في بعض الأسواق، ليحقق ارتفاع نسبي جنيه بعد وصول سعره إلى جنيه ونصف فقط خلال اليومين الماضيين.

سعر الطماطم

وسجلت الطماطم اليوم الجمعة 4 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة لترتفع نسبيا بعد استقرار سعرها عند جنيهان ونصف طوال الأسبوع الماضي وجنيه ونصف في أسواق الجملة وخاصة سوق المستقبل.

وارتفع سعر الباذنجان في أسواق التجزئة وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

سعر البطاطس

وسجلت البطاطس انخفاضا جديداً اليوم الجمعة حيث بلغ سعر الكيلو جنيهان فقط، في أسواق التجزئة بعد وصوله 4 جنيهات للكيلو في بعض الأيام الماضية.

واستقر سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

شهد سوق الفاكهة استقرارًا في لأسعار، على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.