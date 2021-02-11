حركة المرور تعود لطبيعتها على طريق الإسماعيلية الصحراوي

أنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.

ونجحت قوات الحماية المدنية في رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.

وشهدت المنطقة على مدار أكثر من 12 ساعة جهود مستمرة بالتعاون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.

وكان ماسورة مياه رئيسية داخل محطة «الشروق» بالكيلو 4 بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، قد تعرضت للكسر، مساء أمس، ما تسببت في دخول المياه لخزانات الوقود وخروجها إلى الطريق الصحراوي.

وبحسب أحد العاملين في المحطة فإن الكسر حدث أثناء تنفيذ أعمال إنشاء لشركة غاز مصر وهي المنفذة لشركة «غاز تك» لأعمال إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالاسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق.

وانتقل اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين.

ودفعت إدارة مرور الاسماعيلية بأفراد الإدارة، لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلى حارة واحدة وفصل مكان تواجد المواد البترولية عن مكان حركة السيارات.

وأكدت مصادر عدم تعطل حركة المرور علي طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي نهائياً، موضحة أن الطريق حالياً مفتوح بشكل طبيعي أمام حركة المرور بعد انتهاء أعمال الصيانة.