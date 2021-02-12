شبورة خفيفة في الإسماعيلية واستقرار نسبي في درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة استقرارا نسبيا في حالة الطقس مع ظهور شبورة خفيفة علي الطرق السريعة الصحراوية والزراعية.

وشهدت الطرق الزراعية شبورة استمرت حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً على طريقي «الاسماعيلية بورسعيد الزراعي، والاسماعيلية الزقازيق».

وبحسب هيئة الأرصاد، هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية مع نشاط نسبي للرياح.

وأشار محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتأتي درجة الحرارة في الإسماعيلية معتدلة بـ 22 درجة عظمى و12 درجة صغري، مع استقرار للرياح وميولة للبرودة ليلاً بشكل كبير.

ولم تشهد طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم أي حوادث مرورية او تعطل لحركة الطريق، وسط تكثيف الخدمات المرورية علي طريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو وطرق «السويس، الزقازيق، وبورسعيد الزراعي ».

وكان طريق «الاسماعيلية الصالحية»، شهد إصابة 18 عامل بكسور وإصابات مختلفة اثر انقلاب سيارة ربع نقل قرب منطقة سامي سعد، صباح أمس الخميس.

وقال شهود عيان ان اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسببت في انقلاب السيارة بالعمال، فيما أشارت مصادر إلي أن العمال يقيمون بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وكانو في طريقهم للعمل بإحدى شركات المقاولات.