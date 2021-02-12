تطعيم 2% من العالم ضد كورونا.. وإسرائيل الأعلى بتطعيم 69.3% من سكانها

تواصل السلطات الصحية في العالم حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، أمام ارتفاع الإصابات الجديدة بمعدلات قياسية غير مسبوقة، ووصل عدد الأشخاص الذين حصوا على اللقاحات المضادة للفيروس التاجي إلى 159 مليون شخص، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية «تاس».

وذكرت الوكالة في تقريرها أن نسبة الأشخاص الذين تم تلقيحهم تزيد عن 2% من سكان الأرض، وتم منح أكبر عدد تطعيمات في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 48 مليون شخص، وتأتي الصين في المرتبة الثانية بتطعيم أكثر من 40 مليون مواطن، وفي المرتبة الثالثة بريطانيا، حيث تم تطعيم نحو 14.1 مليون شخص، وتمثل هذه البلدان نسبة تقترب من 65% من جميع الملقحين.

بينما كانت إسرائيل صاحبة أعلى نسبة تطعيمات من حيث عدد السكان وبلغت 69.3%، تليها الإمارات بنسبة 49.8%.

وعلى الجانب الآخر، أبرمت الإدارة الأمريكية عقودا لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» المضادين لـ «كوفيد-19»، وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، متابعا: «وقعنا عقودا نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا، و100 مليون جرعة من لقاح فايزر».

وأضاف: «نحن الآن على الطريق الصحيح للحصول على ما يكفي من اللقاحات لـ300 مليون أميركي بحلول نهاية يوليو»

ويتعيّن على الإدارة توزيع مليون جرعة على نحو 6500 صيدلية حيث اعتاد الأميركيون على تلقّي اللقاح المضادّ للإنفلونزا الموسمية، ومن المقرّر أن تبدأ عملية توزيع هذه الجرعات على الصيدليات الجمعة.

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حاجز الـ 108 ملايين إصابة، بينما بلغت حالات الوفاة أكثر من 2.3 مليون، لا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم بـ28 مليون إصابة، بينما سجلت حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 471.575 حالة وفاة.