آخر التطورات والمستجدات بشأن إصابات ووفيات كورونا حول العالم

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، انتشاره منذ ظهوره في اواخر العام قبل الماضي 2019 في وسط الصين، وبلغ إجمالي الإصابات 108298371، بينما وصلت حصيلة الوفيات 2378863، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 80343395.

وسجلت السلطات الصحية الصينية، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة، في تقرير يومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89748 إصابة، بينما استقر مجموع الوفيات جراء الإصابة بكورونا عند 4636.

وقالت اللجنة الصينية، إنه من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 7 حالات في شنجهاي، وحالتين في كل من قوانجدونج و سيتشوان، وحالة واحدة في لياونينج.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه من بين الحالات الوافدة غادرت 4597 حالة إصابة وافدة المستشفيات بعد التماثل للشفاء، بينما لا تزال 249 حالة معنية تتلقى العلاجات الطبية المناسبة.

ولم تُسجل اللجنة الصينية، حالات وفيات بين الحالات الوافدة، وفقا لما ذكرته وكل انباء«شينخوا» الصينية.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات، 403 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية- وفقا لما ذكرته وكلة الانباء السيعودية الرسمية «واس»∙

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 82837 إصابة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 54742 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9.7 ملايين إصابة.

وأشارت الصحة البرازيلية إلى تسجيل وفاة 1351 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى إلى أكثر من 236 ألف.

واشنطن تبرم عقود لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن حكومته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي «فايزر» و«موديرنا» المضادين لكورونا لتعزيز حملة التطعيم الواسعة النطاق التي أطلقتها البلاد.

وقال بايدن، خلال زيارة إلى معاهد الصحة الوطنية بالقرب من «واشنطن»، إنه تم توقيع العقود النهائية، عصر أمس، مضيفا إن إدارته لن تحل كل الأمور لفترة من الوقت، لكن سيتم في نهاية المطاف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار الرئيس الامريكي، إلى أن بلاده التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة، في طريقها للحصول على 300 مليون جرعة بنهاية يوليو المقبل، وتابع بايدن قائلا، إن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، لم يطلب لقاحًا كافيًا ولم يفعل ما يكفي لجعل الناس يصطفون للحصول على اللقاح.

وأضاف بايدن، أن برنامج اللقاح الذي ورثه كان في حالة أسوأ بكثير"مما كان يتوقعه وأن فريقه قد تعرض للتضليل بشأن إمدادات اللقاح، موضحا أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا من المرجح أن تصل إلى 500 ألف الشهر المقبل.

صحيفة أمريكية: ترامب أصيب بارتشاح الرئة أثناء إصابته بكورونا

وحث الرئيس الأمريكي، مواطني بلاده على ارتداء أقنعة لمنع انتشار المرض، فيما كشفت مصادر لصحيفة «نيويورك تايمز»، عن أن حالة ترامب أثناء إصابته بكورونا كانت أخطر مما تم الإعلان عنه للجمهور، وأنه كان على وشك إخضاعه للتنفس الاصطناعي.

وقالت مصادر طبية مطلعة لـ«نيويورك تايمز»، إن الرئيس الأمريكي السابق، أصيب بارتشاح الرئة، وكانت هناك مخاوف بشأن مستوى الأوكسجن لديه، والذي انخفض إلى ما بين 80 و90% في لحظة معينة.

وكان ترامب، أصيب بكورونا مطلع أكتوبر من العام الماضي، وغادر المستشفى بعد 3 أيام من نقله إليه.

من جهته، أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 75 عامًا، الخاضع للعلاج في العاصمة الألمانية «برلين»، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شكره فيه على مستوى الرعاية الطبية التي يتلقاها في بلاده.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن تبون عبر لنظيره الالماني، عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها منذ وصوله إلى ألمانيا وكان تبون تلقى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بكورونا، قبل أن يعود إلى برلين في 10 يناير الماضي، أثر مضاعفات في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

في سياق متصل، قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، أستاذ علم المناعة والفيروسات في الجامعة الأردنية عزمي محافظة إن كورونا قد يبقى لمدة 10 سنوات، لكن السيطرة على حالته الوبائية ستكون قبل ذلك. وتوقع محافظة، أن يتم السيطرة على الوباء مع نهاية عام 2021، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت العاصمة الأردنية «عمان»، سجلت امس الخميس، لليوم الثاني على التوالي أكثر من 1000 إصابة بكورونا.