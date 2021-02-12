أزمات صالح جمعة خارج المستطيل الأخضر: «ضرب سيدة وسهرات حمرا ودهس شاب»

لا يتوقف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق عن افتعال الأزمات خارج المستطيل الأخضر سواء بالمشاجرات أو القيادة المتهورة، وغيرها من القضايا التي نظرت أمام القضاء مؤخرًا، أما عن علاقاته بالفتيات فهي محل جدل كبير، فمنذ ساعات نشرت الراقصة الشهيرة صافيناز رسالة وصلتها من صالح جمعة عندما أرسل لها قلوبا حمراء «إنبوكس» عندما نشرت صورة وهي ترتدي فانلة النادي الأهلي، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

أزمة صالح جمعة في الزمالك

ترصد «الوطن» أزمات صالح جمعة الكثيرة في ساحات المحاكم ومنها بينها ارتكاب حادثتين، الأولى كانت في 12 سبتمبر الماضي عندما فوجئ المارة في شارع محمد مظهر بالزمالك بسيارة مسرعة تصطدم بسيارتين كانتا واقفتين وتبين أن مرتكب الحادث لاعب الأهلي فتسبب الحادث في إلحاق أضرار بالغة بالسيارتين؛ وتحرر محضرًا وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بعد التصالح مع مالك السيارتين.

حكاية القيادة المتهورة ودهس شاب في الجيزة

أما في 5 مارس، وبالتحديد في تمام الساعة 6.35 صباحا، في شارع النيل السياحي مستقلا سيارة BMW بيضاء اللون، كان يقودها في اتجاه منطقة الدقي بشكل متهمور، وأثناء ذلك ظهر شاب يرتدي ملابس سوداء واصطدمت به سيارة اللاعب صالح جمعة والذي تسبب في ارتفاع الشاب متر ونصف ثم يسقط على الأرض مصابًا بإصابة مؤثرة.

ورصدت الكاميرات تفاصيل الحادث التي لم تتخط 4 ثوان، حيث ظهرت فيها سيارة BMW بيضاء اللون «سيارة صالح جمعة» في الجانب الأيمن لشارع النيل السياحي، وبمرور ثانيتين صدمت السيارة شابا كان متواجدا على يمينها ليسقط على الأرض، ثم توقفت السيارة بعد أمتار واستكملت السير مرة أخرى ونقل الشاب إلى المستشفى لإسعافه.

مديرية أمن الجيزة كانت تلقت إخطارا من مستشفى مصر الدولي، بوصول «ع. م»، 31 عاما، فني في مركز سياحي شارع النيل السياحي، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المصاب أكد أن المارة أخبروه أن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة آنذاك هو من يقود السيارة بعدما توقف للحظات عقب صدم الشاب ثم فر هاربًا.

ضرب سيدة في القاهرة الجديدة

وفي القاهرة الجديدة تشاجر صالح جمعة مع سيدة واعتدى عليها بالضرب واتهمته في محضر الشرطة والنيابة العامة وحصلت على حكمًا من محكمة الجنح بحبسه لمدة سنة وقدم اللاعب استئنافًا أمام المحكمة الأعلى وحصل على براءة بعد التصالح مع السيدة.

فتيات الساحل الشمالي والملاهي الليلية

ودخل صالح جمعة في أزمة عندما تم التقاط صور له في أحد الملاهي الليلية، وبلغ الجهاز الفني وهدده سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي آنذاك، باتخاذ اللازم والطرد من قائمة الفريق وتوقيع غرامات مادية جديدة في حالة عدم الالتزام.

ومن أزمات صالح جمعة أيضًا أزمة مارينا، فتسربت صورة لصالح جمعة في أحد الملاهي الليلية في الساحل الشمالي بصحبة عدد من الفتيات، وظهر خلالها يتناول اللاعب للخمور، لتشن الجماهير عليه هجومًا عنيفًا.