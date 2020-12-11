طبيب يكشف سبب إصابة صالح جمعة بكورونا مرتين: المناعة ليست دائمة

قال الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي النجيلة السابق، إن السبب وراء تكرار إصابة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوبترا حاليًا، بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، هو أن المناعة ليست دائمة، وتختلف من شخص لآخر، وهناك بعض الحالات النادرة التي سجلت إصابتها بعد شهر من التعافي، أو ثلاثة أشهر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "هناك أجسام مضادة تتكون داخل الجسم وفقا لنوع الفيروس اللي أصاب الشخص، ومناعة الجسم نفسه"، وتابع: "كلما كانت الإصابة شديدة، كانت المناعة كبيرة ضد الفيروس" .

وأعلن نادي سيراميكا كيلوبترا، إصابة لاعبه صالح جمعة، المنتقل حديثا من النادي الأهلي، بفيروس كورونا، للمرة الثانية في 3 أسابيع فقط.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، كشف عن حفظ الجرعات الأولى من لقاح كورونا داخل ثلاجات التموين الطبي بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية، أي يحفظ في الثلاجة بشكل طبيعي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بأن اللقاح يمكن تخزينه لأطول فترة ممكنة، لأنه عبارة عن جزيئات فيروسية ميتة، تعرض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير، على عكس لقاح "فايزر" فهو صعب تخزينه، بالإضافة إلى سعره العالي.

وعن تصريح الشركة الصينية، بأن الشخص الذي أصيب مرة بالفيروس لا يسمح له بأخذ اللقاح، لفت المصدر إلى أن الجسم يكتسب مناعة ضد الفيروس حتى الآن وفقا للأبحاث، ويمكن أن يأخذ اللقاح فليس هناك خطر عليه ولكن "هو خلاص خد مناعة، أديله ليه جرعة؟، إحنا في وقت أي جهة في الدنيا مش هتقدر تتنج لقاحات لكل الناس، فهنضطر قدر الإمكان توفيره، ولكن للفئات المستحقة في البداية".