سفير مصر لدى فرنسا يلتقي السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية الفرانكفونية

التقى السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، بـ Louise Mushikiwabo السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، حيث أكد استمرار التزام مصر بتعزيز دور المنظمة وأنشطتها الثقافية المتنوعة على الصعيد الدولي.

ومن جانبها، عبرت السكرتيرة العامة عن تقديرها وامتنانها للدور الداعم الذي تقوم به مصر في إطار منظمة الفرانكفونية، مشيدةً بشكل خاص باستضافتها لجامعة سنجور، أحد منابر الفرانكفونية في مصر، والتي تقدم منذ إنشائها عام 1989 في مدينة الإسكندرية خدمات تعليمية مميزة للطلاب باللغة الفرنسية لا سيما من الدول الإفريقية.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والفرانكفونية في كل المجالات للاستفادة من التنوع الكبير على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

كما أكد السفير علاء يوسف حرص مصر على تبادل خبراتها في المجالات الفنية والعلمية مع المنظمة لا سيما في مجالات الثقافة وتكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات والتدريب في شتى المناحي. وأشاد بالتعاون البناء مع المنظمة لتعليم ونشر اللغة الفرنسية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للفرانكفونية قد تأسست عام 1970، وتضم في عضويتها 88 دولة ما بين 54 دولة عضو و7 أعضاء مشاركين و27 دولة مراقبة.

وقد تم الاحتفال العام الماضي بمرور خمسين عاما على تأسيس المنظمة، حيث كانت منذ إطلاقها محفلاً للتعاون والحوار بين دولها الأعضاء من مختلف قارات العالم ممن يتشاركون اللغة الفرنسية.

ويعد الدكتور بطرس غالي أول سكرتير عام للفرانكفونية، حيث شهدت المنظمة في عهده العديد من الإصلاحات لإرساء طابعها المؤسسي.