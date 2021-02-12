دعم الحرف ودليل أمن المحافظة.. وزير الشباب يحتسي قهوة وسط أبناء سيناء

داخل خيمة بدوية صغيرة، ووسط أبناء محافظة شمال سيناء، احتسى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة القهوة العربية، خلال افتتاحه لمعرض المنتجات السيناوية والفنون التشكيلية في المدينة الشبابية، على هامش زيارته الحالية للمحافظة والتي استقبله فيها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وخلال زيارته، أكد الوزير على تخصيص مساحة في معرض «ديارنا» بالقاهرة لعرض المنتجات السيناوية مجانا على نفقة وزارة الشباب والرياضة، كدعم من الوزارة لتلك المنتجات وتوفير فرص تسويقية لها، ضمن مبادرة «منتجك.. دخلك» التي أطلقتها الوزارة لتسويق وبيع الحرف والصناعات اليدوية التي تنفذها أندية الفتاة والمرأة بكل محافظات الجمهورية.

تخصيص مساحة في معرض «ديارنا» بالقاهرة لعرض المنتجات السيناوية

زيارة وزير الشباب والرياضة لشمال سيناء للمشاركة في افتتاح معرض المنتجات السيناوية واحتساءه القهوة العربي من داخل الخيمة البدوية، وصفتها الدكتورة عزة صيام، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، بأنها رسالة إلى الشباب على أهمية الاتجاه لممارسة الأعمال اليدوية والحرفية وافتتاح المشاريع الصغرى الخاصة بهم سواء للفتيات أو الشباب على حد سواء.

وتابعت صيام في حديثها لـ«الوطن» بالتأكيد على أن الدولة تسعى لتشجيع الشباب للانتقال إلى ميادين عمل كثيرة ومختلفة في كل أنحاء الجمهورية ومنها محافظة سيناء، وزيارته لها خير دليل على أمنها واستعدادها التام لاستقبال المشاريع الصغرى للشباب، في ظل مشاريع التنمية التي تنفذها الدولة لتنمية محور شمال سيناء.

تضمنت الأعمال المشاركة في المعرض المنسوجات والخزف والجلود

شارك بالمعرض 24 من العارضين من أصحاب المشروعات الصغيرة، ومن الفتيات اللاتي تم تدريبهن على الأعمال الحرفية واليدوية، ويمثلون محافظات مختلفة وهي: «أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح والبحر الأحمر».

وحسبما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع فيس بوك، تضمنت الأعمال المشاركة في المعرض منتجات المنسوجات والخزف والجلود والمنتجات الخشبية وأعمال الصدف والبراويز والتماثيل والنحاس والخوص، التي تعبر عن تراث وثقافة المحافظات الحدودية.