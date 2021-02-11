وزير الشباب بالعريش: اهتمام كبير بقطاعي الشباب والرياضة بشمال سيناء

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام القيادة السياسية بشمال سيناء في جميع القطاعات، وخاصةً قطاعي الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن رسالة القيادة السياسية لوزارة الشباب والرياضة هي حصول سيناء على جميع حقوقها الرياضية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حيث كان في استقباله اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ونائبه اللواء هشام الخولي، وكليب راشد مدير الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأعلن الوزير عن دعم قطاعي الشباب والرياضة فى محافظة شمال سيناء، لافتاً إلى أن هناك المزيد من المبادرات الشبابية، التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مختلف المنشآت الشبابية في شمال سيناء، علاوة على تنفيذ أنشطة بإشراك شباب سيناء في جميع البرامجـ التي تنفذها الوزارة على مستوي الجمهورية.

وأشار صبحي إلى التعاون مع منظمة اليونسيف والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطلاق عدد من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي يهتم بتنمية المهارات الحياتية للفتيات في محافظات الوجه القبلي.

وأضاف أن هذه البرامج تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقاً لإستراتيجية بناء الانسان ورؤية مصر 2030.

كما لفت وزير الشباب والرياضة إلى أن المحافظات الحدودية أصبحت لها الأولوية في تنفيذ وتطوير الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، وسوف تشهد هذه المحافظات مزيداً من الأنشطة خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف أن الهدف من التعاون مع مدارس المجتمع، هو بناء شراكة جديدة معها، لتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج، منها برنامج الرياضة من أجل التنمية، لتنمية المهارات الحياتية لفتيات سيناء، حيث يتم تنفيذ أولى ورش العمل لتدريب 60 متدربة من مدارس المجتمع الريفي، على أيدي مدربين تم تأهيلهم بالمرحلة الأولى من البرنامج، وذلك للوصول إلى كل مناطق وقرى محافظة شمال سيناءوأوضح الوزير أن مدارس المجتمع تُعد نموذجاً من المدارس التي أنشئت بغرض الوفاء بحقوق جميع الأطفال فى تعليم جيد، وخاصة الأطفال فى المناطق المحرومة من الخدمات، والذين لم يحالفهم الحظ في وجود فرص للتعليم، وخاصة الفتيات القاطنات في مناطق ريفية نائية وبعيدة تماماً، ويصعب الوصول إليها بالخدمة المدرسية التقليدية، المكونة من صفوف متعددة.

وقال صبحي إن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف، من خلال استراتيجيه برامج التنمية الرياضية، التي تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية، الذي يستهدف تدريب 100 ألف فتاة، خلال سنة، في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام برياضة المرأة، ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرصة للفتيات لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن جميع المعروضات من منتجات البيئة السيناوية، التي تم عرضها في المدينة الشبابية الدولية بالعريش، سيتم عرضها قريباً في معرض ديارنا مجاناً، كدعم لمنتجيها وتوفير فرص التسويق لهم، مؤكداً على التعاون مع كليات جامعة العريش، لتشجيع الأفكار والمواهب الرياضية.

ومن جانبه، أكد محافظ شمال سيناء أن وزير الشباب والرياضة وافق على تسويق المنتجات السيناوية في معرض ديارنا بالقاهرة، على نفقة الوزارة، موجهاً التحية للوزير، وتهنئته على نجاح كأس العالم لكرة اليد، التي جرت على أرض مصر.

وشهد الوزير، يرافقه المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، المهرجان الرياضي الأول بشمال سيناء في المدينة الشبابية بالعريش، والذي يتضمن عروض وأنشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من أجل التنمية، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، كما شاهدوا فيلماً تسجيلياً أعدته مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان «الواقع والمأمول»، وعروض فنية لمركز الفنون.

كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح معرضي أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية (محكي الشباب) بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، واللذين يضمان عدداً من المشغولات اليدوية وأعمال التطريز والأبرة والحياكة، من أعمال أندية الفتاة والمرأة، بجانب عدد من اللوحات الفنية والمجسمات، من تنفيذ وإعداد أعضاء محكى الشباب بإدارة البرلمان والطلائع بمديرية الشباب والرياضة، بجانب تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة «دراجتك.. صحتك».