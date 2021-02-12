«تربية الإسكندرية» تنفذ برنامجا للتأهيل التربوي عن بعد لغير المعلمين

وافقت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على تنفيذ كلية التربية برنامج التأهيل التربوي عن بعد «Online»، والذي يستهدف المعلمين من غير خريجي الكلية، ومعلمي المدارس الخاصة والدولية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

من جهته، قال الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات التربوية، إن البرنامج الذي يقدمه المركز يعد من البرامج الرائدة التي تقدمها الكلية؛ لدعم التنمية المهنية للمعلمين، وإكسابهم مهارات التعليم عن بعد ومواكبة متغيرات العصر.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار جهود الكلية الداعمة للمجتمع المصري للنهوض بمستوى التعليم بالمدارس، وتأهيل المعلمين والمعلمات، حيث يعتبرون جزء مهم جدًا في العملية التعليمية، ولابد من التدريب والتطوير للمعلمين.

وعرضت الدكتورة مروة العدوي المدير التنفيذى للمركز، آلية تنفيذ برنامج التأهيل التربوى عن بعد «online» من خلال جدولة اجتماع عن بعد للمتدربين على منصة «Microsoft teams»، وقدمت شرحًا تفصيليًا للمتدربين حول استعمال المنصة.

كما عرض للروابط الإلكترونية لجميع أدوات تقييم البرنامج التدريبي، فيما يخص الاختبارات القبلية والبعدية للمعارف والمهارات الخاصة بالبرنامج التدريبى، واستمارات تقييم المدربين والمتدربين.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، دعا الفرق البحثية بالجامعة التى لديها الرغبة فى العمل بمشروع «الجينوم المصري»، لعرض مشروعاتهم البحثية، وذلك في إطار مشاركة جامعة الإسكندرية بالمشروع الذي تتبناه وزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، وتحت إشراف مركز الأبحاث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع، وبمشاركة العديد من المؤسسات الجامعية وغير الجامعية والجمعيات المختلفة، وعدد من الوزارات.