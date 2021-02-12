وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملعبين بالعريش

وضع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حجر أساس ملعبين باستاد العريش، صباح اليوم، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بالعريش، في ثان أيام زيارته لمدينة العريش.

ووعد وزير الشباب، بحل مشكلات المنشآت الرياضية بشمال سيناء ودعم مراكز الشباب والأندية والعمل على تطويرها، كما سلم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة «دراجتك.. صحتك». التى يتم تسليمها على مستوى الجمهورية.

وفى تصريح له، أكد وزير الشباب والرياضة، أن الدراجات التي تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وتم التعاقد مع شركة فوري لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لمحافظات الجمهورية.

وأكد في مؤتمر صحفى بالمدينة الشبابية، وسط العريش، أن رسالة القيادة السياسية لوزارة الشباب والرياضة هي حصول سيناء على جميع حقوقها الرياضية والتنموية الرياضية والعمل على الدفع بالرياضة فى المحافظة لوجود مقومات شبابية واعدة.

وأوضح أن هناك اهتماما ملحوظا بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر ٢٠٣٠م، مشيرا إلى أن المحافظات الحدودية أصبحت لها الأولوية في تنفيذ وتطوير الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وفقاً لرؤية القيادة السياسية، وسوف تشهد هذه المحافظات مزيدا من الأنشطة خلال المرحلة الراهنة.

من ناحية أخرى وعد الوزير بدعم مركز شباب الشيخ زويد الصاعد للدوري الممتاز، بعد دراسة وضع الفريق ومنحه جميع الحقوق ليواصل مسيرته.