«شوشة» يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر في العريش ويلتقى المواطنين

أدى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صلاة الجمعة فى مسجد النصر بوسط العريش، حيث أم المصلين الشيخ محمد المصرى شيخ وخطيب المسجد.

وكان موضوع الخطبة عن القران الكريم ورواة الفتنة والمفسدين فى الأرض، وكيف عالج الإسلام قضية الإفساد فى الآرض.

وقال خطيب الجمعة، إن الشريعة الآسلامية أنما جاءت لتعالج مشكلات العصر، مؤكدا أن ما أحل الله شيئا ألا فيه خير للعباد، وما حرم الله شيئا ألا فيه شرا للعباد، فأن الخير كل الخير فيما أحله الله ، والشر كل الشر فيما حرمه الله فى القران الكريم أو بلسان نبيه الكريم.

وصافح المحافظ خطيب الجمعة عقب الصلاة وشد على يده فى حديث مقتضب على ضرورة محاربة الجميع الفساد والمفسدين ودعاة الفتنة، وأوضح المحافظ خلال حديثه مع خطيب المسجد وبعض المصلين، أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى محاربة الفساد ألا أن للعلماء والشيوخ وخطباء المساجد دور هام فى محاربة الفتن والوقوف ضدها جنبا الى جنب.

فيما قدم أحد المواطنيين شكوى عاجلة بشكل شفهى الى المحافظ بأن شركة مقاولات قامت بجانب الآدارة التعليمية بحى الضاحية فى العريش تاركين وراءهم الركام، فوعد المحافظ أن يخاطب مجلس المدينة بصورة عاجلة لحل المشكلة، مؤكدا أن مكتبه مفتوح للجميع بهدف حل مشكلات الآهالى والعمل على حلها.

بدوره أيضا ألتقى المحافظ المهندس حسام شاهين عضو مجلس النواب السابق بدائرة العريش، وأطلع شاهين المحافظ على أخر التطورات بشأن أنشاء محطة غاز بجوار محطة وقود قطامش بوسط العريش.

وأكد عضو مجلس النواب أن العمل بدأ فى المحطة وجارى عملية التنفيذ بحسب الخطة المدروسة برعاية المسؤلين ومجلس مدينة العريش وتعليمات ديوان عام المحافظة.