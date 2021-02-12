أهالي مطروح يؤدون صلاة الجنازة على جثمان «حميدة» بعد صلاة الجمعة

أعلن إسماعيل حميدة شقيق الفنان الراحل الدكتور على حميدة، إقامة صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل، بعد صلاة الجمعة، في مسجد الفتح الكائن بمدينة مرسى مطروح.

وقال «إسماعيل» فى تصريح خاص لـ «الوطن» إن صلاة الجنازة ستبدأ بعدصلاة الجمعة فى مسجد الفتح بمطروح، بوجود أقاربه وأبناء قبيلته وجميع القبائل والعائلات من مطروح والمراكز والمدن المجاورة ومن خارج مطروح، بالإضافة إلى محبيه.

وأضاف: «انتهينا من إستخراج تصريح الدفن الخاص بالدكتور علي حميدة، وسيتم الصلاة عليه يعقبها تشييع الجنازة إلى المقابر الرئيسية بمطروح»، وطالب أهالى مطروح وجميع أصدقاؤه ومن يعرفه داخل أو خارج مصر أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يدخله الله فسيح جناته.

وتوفى الفنان الدكتور على حميدة إبن مطروح البار مساء الخميس، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل خلالها إلى مستشفى مطروح العام بسيارة إسعاف وتوفى داخل المستشفى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وتشهد محافظة مطروح حالة من الحزن الشديد على وفاة الدكتور على حميدة فى ظل حالة الحب التى يتمتع بها داخل وخارج المحافظة لتواضعه وإنسانيته وحبه الكبير لأهله وأبناء مطروح منذ صغره، ما كان له أثرا إيجابيا فى نفوس الجميع من أهالى مطروح تجاهه وتبادلهم ذات الشعور معه بالحب الذى لا ينتهى.