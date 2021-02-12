شقيق علاء ولي الدين: «اتقطعت من الدنيا.. خايف أموت وملاقيش حد يغسلني»

«خايف أموت وملاقيش حد يغسلني».. بتلك الكلمات الموجعة كشف معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، عن معاناته وشعوره بالوحدة بعد وفاة أخيه وكل أفراد عائلته.

الشعور بالوحدة

وقال معتز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يعيش في نار موقدة، بحسب وصفه، مضيفا: «أنا وحيد، لو جرالي حاجة مفيش حد هيجري ورايا، سيبك من الزفة الكدابة، لأن اللي بيسألوا عليا بيكون كل سنة، إنما محدش هيسأل عليّ كل يوم، أنا عايش في نار ربنا وحده اللي عالم بيها».

وأضاف: «عيلتي كلها راحت مني في 4 سنوات، علاء مات وبعدين خالي وزوجته وأمي، أنا لو توفيت مفيش حد هيغسلني، عندي بنتي عندها 6 سنوات، مش عارف هشوفها عروسة ولا لأ، حقيقي أنا أتقطعت من الدنيا خلاص، ربنا ما يوري حد اللي أنا فيه».

جثمان لم يتحلل

وكان معتز ولي الدين قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن جثمان شقيقه علاء ولي الدين لم يتحلل رغم وفاته منذ 18 عاما، حيث اكتشف الواقعة بعد فتحه للمقبرة بمدينة نصر لنقل جثمانه وجثمان شقيقهما خالد ووالدتهم لنقلهم إلى مقبرة والده وجده بالسيدة عائشة.

وأضاف: «أقدمت على هذه الخطوة لعدم تردد أحد على زيارة مقبرة علاء سواي، فإذا توفاني الله فلن يزورها أحد من بعدي، ولذلك حصلت على فتوى من مؤسسة الأزهر الشريف بنقل رفاتهم إلى مقبرة والدي وجدي، إذ يتردد عليها أولاد أعمامي بمعدل كل أسبوعين لقراءة الفاتحة على جدي الراحل».

يذكر أن ذكرى رحيل علاء ولي الدين كانت، أمس الخميس، إذ أنه توفى في 11 فبراير عام 2003.