السعيد تناقش ممثلي «حياة كريمة» ملفات المشاركة في تطوير القرى

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة حياة كريمة للتنمية لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمشاركة المؤسسة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة منظومة المتابعة الإلكترونية لما يتم على الأرض من تدخلات في قرى المرحلة الأولى.

كما استعرضت أية القماري المدير التنفيذي لمؤسسة، حياة كريمة، ما تم من أعمال نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة في عدد من المحافظات، وكذلك نتائج الأبحاث التي قامت بها المؤسسة لمعرفة احتياجات أهالي القرى خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فيما تحقق في المرحلة الأولى بمشاركة الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لما تمتلكه الجمعيات الأهلية من قدرات تواصل مع أهالي القرى وقدرتهم على قياس الاحتياجات بشكل واقعي.

وأشادت وزيرة التخطيط بالدور الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة والأفكار التي تطرحها من خلال الشباب الذي يدير ملفات المؤسسة ومتابعتهم المستمرة لمشروعات تطوير القرى وتواصلهم الدائم مع أهالي القرى في كل المحافظات في تنفيذ تدخلات حياة كريمة.