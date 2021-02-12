إصابة 5 أشخاص في حادث مروري على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية «بر بحري»، التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية بر بحري، التابعة لدائرة المركز، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

انتقلت دورية أمنية لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وأضاف مصدر أمني أن حركة السير لم تتأثر على الطريق، وجرى رفع الآثار.

وتبين أن المصابين الخمسة هم،« سيد .ش.م» 48 عاما، مصابا بجرح قطعى فوق العين اليسري، « عمر .م.ع» 25 عاما، مصابا بكدمة بالصدر، « محمد .ع.د»، 26 عاما، مصابا بجرح قطعى فوق العين اليمني، « فاطمة .خ.ع»، 22 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، وممدوح .ف.م، مصاب بكدمات خفيفه متفرقة بالجسد، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، والفحوصات، وتحرر محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى برج البرلس 5 مصابين من فريق البورسعيدي نتيجة تصادم سير سيارة ملاكى مع «توك توك»، بمنطقة البرلس، وتبين ان المصابين من طاقم فريق المصري البورسعيدى لكرة القدم.

وقالت مديرية الصحة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، إنه بالفحص تبين إصابة أحدهم بجرح قطعى في الوجه وجروح سطحية والأخرين بحالة جيدة، وأضافت أنهم خضعوا للفحوصات وخروجوا بعد تحسن حالتهم.

وكان لاعب فريق المصري البورسعيدي، كريم العراقي، تعرض لحادث تصادم سيارته بتوك توك في البرلس، وجرى نقله وزملائه للمستشفى.