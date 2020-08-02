إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بكدمات وسحجات وإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من القرية الثالثة التابعة لمدينة البرلس، وتبين وجود مصابين، جرى الدفع بدورية أمنية لتسيير حركة الطريق أمام المارة، كما دفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق بالمحافظة، بـ 8 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

جرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، وتبين أنهم "سعيدة.إ" 38 عاما، مصابة ببتر بالقدم اليسرى، "هنا.ف" 3 أعوام ونصف، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أسامة.أ" 8 سنوات، مصابا بكدمات وسحجات، "علي.ف.ن" 38 عاما، مصابا بكدمات وسحجات، و"حليمة.إ." 37 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما تبين إصابة "سامي.إ.أ.ا"، 34 عاما، مصابا بكدمات وسحجات وجروح بالرأس، "آيه.م.ع.ب"، 21 عاما، مصابة باشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، "كاميليا.ر.ا.ر"، 45 عاما، مصابة بكدمات وسحجات و"لانا.م."، 6 أشهر مصابة بسحجات بالوجه.

فيما جرى نقل حالتين لمستشفى جامعة الأزهر بمحافظة دمياط، لقربه من المكان ولخطورة حالتهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.