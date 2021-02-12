بـ8 ملايين دولار و40 نسخة فقط.. «بوجاتي ديفو» الأيقونة

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن سلسلة فيديوهات تتضمن شرح وتجربة السيارات الفارهة، وقائمة أفضل سيارات العالم، والتي تم صناعة نسخ محددة فقط منها.

وخلال الفيديو تظهر أيقونة العلامة الفرنسية «بوجاتي ديفو»، والتي تم صناعة 40 نسخة منها فقط حول العالم، ويقدر سعرها بحوالي 8 مليون دولار؛ وفي السطور التالية يرصد «الوطن» أهم مواصفات وتجهيزات السيارة ذات القدرة الحصانية 1500 حصان.

وتعتمد «بوجاتي ديفو» الفارهة ذات الأداء والقوة العالية، على محرك مكون من 16 اسطوانة 16W، رباعي التربو، بسعة لترية 8 لتر 8000 سي سي، ينتج قوة قدرها 1500 حصان، مع علبة تروس مستمدة من رياضة السيارات من أجل تحسين حالة التسارع للمحرك.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة خلال 2.5 ثانية، و حتي سرعة الـ200كم/ساعة خلال 6.5 ثانية؛ فيما تصل السرعة القصوى للسيارة 380 كم / ساعة، وتم تصميم السيارة كنموزج للأداء على الحلبات.

وجرى تصميم السيارة بأداء فريد من قبل المصنع الفرنسي، والتصميمات الداخلية مطعمة بتنجيدات ألكنترا وخياطة متناقضة مستوحاه من سيارات السباق، بالإضافة إلى تلقيمات الكربون، والمصابيح الأمامية الفريدة، وناشر هواء خلفي تم تصميمه لاستيعاب نظام العادم رباعي الأنابيب، كما تم تركيب تنانير جانبيه وهوائية، وعاكس خلفي يعمل أيضًا كمكبس هواء، وفي الخلف توجد زعنفة القرش، ويتم تبريد المكابح من خلال 4 مصادر مستقلة على كل جانب من جوانب السيارة.

وفي وقت سابق استعرضت «أليكس» خلال فيديو لها، سيارة EXP100GT الجديدة، المستقبلية فائقة التطور، من صنع شركة بنتلي البريطانية، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في مقر الشركة بمدينة كرو البريطانية احتفالا بالمئوية الأولى على تأسيس علامة السيارات العريقة؛ وتتميز السيارة بقدرتها على قطع مسافة 440 ميلا بعملية شحن واحدة، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 186 ميلا في الساعة، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 2.5 ثانية فقط.