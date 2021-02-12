وزير الشباب والرياضة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية بالعريش

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صلاة الجمعة بمسجد المدينة الشبابية بوسط العريش، وجاءت الخطبة تحت عنوان «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين».

وحث خطيب الجمعة المصلين على الصدق مع النفس أولا ثم الصدق مع المجتمع ثانيا ، ووجه التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدماءهم وأرواحهم فى سبيل أن يبقى الوطن، كما وجه التحية للرئيس السيسي أيضا على تنمية جميع بقاع الأرض، وعلي تنمية شمال سيناء، ووزير الشباب والرياضة الذي زار المحافظة من أجل البناء والتعمير، مؤكدا أن الوطن يتم بناءه بسواعد الرجال الأبطال، وأن العلم والبناء والإسلام لا يتعارضون، لأن الهدف واحد، وهو بناء الآوطان.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أدى صلاة الجمعة، في مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة والشيخ حسين البنديري، مدير إدارة الدعوة، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

فيما حضر خطبة الجمعة أيضا قيادات الأوقاف والأزهر الشريف، وعددا من رموز العمل المجتمعى والشيوخ والنواب بالمحافظة.