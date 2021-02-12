وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس الملاعب الفرعية بالعريش

وضع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حجر أساس الملاعب الفرعية بإستاد العريش الرياضي، اليوم، في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولي، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأجرى المحافظ والوزير جولة تفقدية للمنشآت الرياضية في إستاد العريش الرياضي، وافتتحا دوري الأحياء السكنية بالصالة المغطاة في مدينة العريش، وشاهدا عدد من العروض الرياضية والفنية.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه فخور بما شاهده علي أرض محافظة شمال سيناء التي تضم العديد من المنشآت الرياضية الحديثة والمتطورة، لافتًا إلي أن المدينة الشبابية بالعريش من المعالم السياحية الرياضية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وشدد على ضرورة التعرف على الاحتياجات والمطالب في قطاعي الشباب والرياضة بشمال سيناء والعمل علي تلبيتها وتنفيذها طبقا لتوجهات القيادة السياسية.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن قطاعي الشباب والرياضة بشمال سيناء يشهدان طفرة تنموية خلال فترة تولي الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة، واصفًا الوزير بالبطل المقاتل، حيث أنها المرة الثانية التي يزور فيها شمال سيناء للمشاركة في الأنشطة المتنوعة وتفقد المنشآت الرياضية.