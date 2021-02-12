أسماء الأساقفة الجدد بالكنيسة قبل تعيينهم في مارس المقبل (صور)

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خطابا إلى الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير عام المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعضاء لجنة سكرتارية المجمع، بخصوص أسماء الرهبان المرشحين للأسقفية، خلال شهر مارس المقبل، مطالبهم بعرض الأسماء المرشحة على أعضاء المجمع المقدس لإبداء آرائهم في المرشحين اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، تمهيدا لإتمام طقس السيامة.

وقال البابا تواضروس، في الخطاب الذي كتبه بخط اليد: «نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بسيامات جديدة، ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة الآلية على الأحبار الأجلاء لإبداء أي ملاحظات، وذلك خلال الفترة من الجمعة 12 فبراير إلى الأحد 14 فبراير 2021 بتوقيت القاهرة، تمهيدا للسيامة».

وتضمن الخطاب ترشيح تجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وتوابعها، وتجليس الأنبا ساويرس على ديري الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، وسيامة الراهب القمص إغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق المنيا.

وكذلك رسامة 4 أساقفة عموم، وهم: «الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي في إفريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلي لكنائس عزبة النخل، والراهب القمص زوسيما المحرقي لإيبارشية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والراهب القس ماتيروس أفامينا لكنائس عين شمس والمطرية».

وبذلك سيضاف للمجمع المقدس للكنيسة 7 أساقفة جدد، فضلا عن تجليس أسقفين سابقين، ويكشف الخطاب عن استبعاد رسامة رئيس لدير أبو مقار بوادي النطرون، خلفا للأنبا إبيفانيوس رئيس الدير الذي قتل في 2018 على يد اثنين من رهبان الدير، وترددت الأنباء خلال الفترة الماضية عن رسامة رئيس جديد له، وليستمر بذلك الدير خاضعا لأشراف البابا تواضروس الثاني.

ومن المقرر أن يترأس البابا طقس سيامة وتجليس الأساقفة الجدد يومي 6 و7 مارس المقبل، لأول مرة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.