جيران «الشناوي»:«فرحنا من قلوبنا ونفسنا يحتفل معانا هنا»

نشأ نشاة عادية وبسيطة في أحد شوارع مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أخ لأربعة أشقاء بينهم شقيقين يعملان بالمملكة العربية السعودية وآخر بالقاهرة والآخير يدرس في إحدى الكليات ويقيم مع والديه.. وعشق الرياضة من صغره، فكان حريصاً على تلقي التدريبات بمركز شباب الحامول، وتدرج حتى وصل للنادي الأهلي، وذاع صيته واصبح لاعباً عالمياً، وكان سبباً في فوز النادي الأهلي بالبرونزية في المباراة التي أقيمت أمس بقطر، هو اللاعب محمد الشناوي، ابن محافظة كفر الشيخ.

في شارع يبعد عدة أمتار عن مجلس مدينة الحامول، يقع منزل اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، المكون من 3 طوابق، إلى جواره احتفل شباب المدينة بفوز النادي الأهلي وسط غياب ذويه الذين رفضوا الظهور إعلامياً.

الأهالي وصفوا اللاعب بـ« الخلوق والإخطبوط»: «الحمدلله فرحنا كلنا إمبارح، ورغم أني زملكاوي، لكن فرحت من قلبي، اتعرفت على الشناوي من زمان، وكان معانا هنا، كان بيتدرب وهو صغير، ومكافح طول عمره»، هكذا قال علاء بلال ، أحد جيران الكابتن الشناوي».

رزق الله:« بطل مصر وزغردنا لما الأهلي فاز»

وقال علاء: «الحاج سيد الشناوي جارنا في المحل، والفرحة لم تسعنا، ابن منطقتنا فرح مصر كلها وشرف أهله، وتجمعنا كلنا هنا بعد الفوز واحتفلنا، الشناوي مجتهد ومن أحسن حراس المرمى في مصر، ونتطلع أن يكون أفضل حارس مرمى في العالم، بس نفسنا يجي يحتفل معانا هنا، مش بينزل كتير ونفسنا نشوفه، ويحتفل في وسطنا لما يرجع إن شاء الله».

« كان وهو صغير ملتزم وبيروح التمارين، وأهله مكنوش بيمنعوه من الذهاب للنادي»، بهذه الكلمات عبرت الحاجة إنعام، جارة الكابتن الشناوي، مؤكدة أنهم يتمتعون بحب الناس وهو بار بأهله على الرغم من أنه لم يقم كثيراً في المدينة ولا يزور مسقط رأسه.

وقالت جارة الشناوي: «اتربينا مع بعضينا، والشناوي كان متربي مع ولاد اختي، وبينا محبة وقلوبنا فرحت بفوز الأهلي أمبارح، وبقوله ألف مبروك وعقبال كل مرة، ويارب ربنا يوفقه ويجي يحتفل معانا هنا، احنا بنشوفه كل يوم في التليفزيون لكن يجي يحتفل معانا، واحنا مبسوطين باللي عمله امبارح».

الباز:« الشناوي اترفض أكتر من مرة في الأهلي واجتهد لحد ما وصل»

وأضاف رزق الله محمد، تاجر وجار الشناوي: «الشناوي بطل من أبطال مصر وبنشجعه علشان ابن منطقتنا، وامبارح كنا بنزغرد لما صد كورتين، وأهله ناس حلوة»، فيما أكد كابتن مصطفى، جار الشناوي، أنهم كانوا يشاهدون الماتش أمس وأيديهم على قلوبهم: «كنت تعبان جدا وأعصابي تعبانة وكنت بقول يارب النصر لمصر، والحمدلله ربنا أكرمنا».

«ذهب إلى النادي الأهلي ورُفض أكثر من مرة لكنه كان مصمما على حلمه باللعب للنادي العريق، ولم يصبه اليأس رغم رفضه»، هكذا حكى محمد الباز، صديق طفولة الشناوي ورفيق مشاويره للأهلي: «محمد كان بيلعب معايا في مدرسة الكورة في نادي الحامول في سن 7 سنوات، وكان كابتن أحمد مجاهد، والكابتن مجدي خضر رحمه الله، كانوا بياخدونا نروح الأهلي نعمل اختبارات، فمحمد منجحش من أول مرة، راح مرة تانية وتالتة، لحد ما صمم وقعد هناك، وراح من الحامول للأهلي بصعوبة جداً علشان الكابتن أحمد مجاهد كان طالب فيه مبالغ كبيرة».

وتابع: «محمد يتمتع بالتواضع والأدب، وعندما لم يجد فرصة في الأهلي راح نادي الجيش، وحرس الحدود، وتعب كتير على ما وصل، زي ما بنتكلم عن محمد صلاح وكفاحه، محمد الشناوي نفس القصة، وخد فرصة وليه قصة نجاح، والحمدلله ربنا أكرمه، وبقى كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي، بالتعب والمجهود».

وتصدى الشناوي لركلات الترجيح أمس، ما أدى لفوز النادي الأهلي بالبورنزية، في المباراة التي أقيمت على استاد الدوحة بقطر.