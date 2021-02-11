والد «الشناوي»: «بكينا لفوز الأهلي وسجدنا شكراً لله على فرحة الناس»

أعرب السيد الشناوي، والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن شعوره بالفخر بنجله، الذي كان سبباً في فوز فريقه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على فريق «بالميراس» البرازيلي، بركلات الترجيح.

وقال الشناوي الأب في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس: «ابني ربنا حطه في المكان ده علشان يفرح الناس، وأنا بكيت لما الأهلي فاز، محمد طول عمره مجتهد، ودعواتنا ليه بتنجيه، وبأكون مبسوط لما باشوفه سعيد وبيحرز تقدم في كرة القدم».

وأضاف والد الشناوي قائلاً: «بكينا لما تصدى لضربة الجزاء الأخيرة لفريق بالمراس البرازيلي، وقلت: الحمدلله ابني سبب في فرحة جماهير الأهلي، والبكاء تحول لفرحة كبيرة، وصفقنا كلنا وضحكنا، كلنا بنقول محمد هيعملها، وكنا بندعيله كلنا، ووالدته سجدت لله شكراً لما الأهلي فاز».

وتحدث أكد «أيمن الشناوي»، شقيق محمد الشناوي، قائلاً: «محمد دايماً بيطلب دعواتنا، وقبل المباراة كلمنا وقالنا ادعو لنا، وكلنا كنا بندعي، وبنقول يا رب الأهلي يكسب، ويفرح الناس، محمد طول عمره مجتهد وخلوق وبار بينا، واتصل بينا بعد المباراة، ومامته عيطت في التليفون ووالده بكى».

وأوضحت والدة الكابتن محمد الشناوي، أنها دعت لنجلها، وقالت: «دعوت له بالتوفيق، وكلمته قبل الماتش وبعده، وأول ما صد الكورة في اللحظات الأخيرة، قلت الحمدلله، دايماً بادعي وأقول يارب يجعلك سبب فرحة الناس يا ابني، وربنا يراضيك على قد نيتك الحلوة مع الناس كلها».