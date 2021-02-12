الأرصاد: منخفض جوي شديد البرودة يضرب البلاد بداية من الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد البرودة متوقع منتصف الأسبوع المقبل، بداية من يوم الثلاثاء يصاحبه انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع تساقط للأمطار على السواحل، لكن لا يمكن الجزم بكافة التفاصيل الآن.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سيتم التنويه وإصدار التحذيرات الجوية حيال ثبوت النماذج العددية، دمتم بخير».

ووفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، ودافئ على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على الجنوب، والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، والطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد، وبارد على الجنوب.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12 فبراير 2021

القاهرة العظمى 22 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 10

السلوم العظمى 21 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12

رفح العظمى 22 والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 8

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16

الغردقة العظمى 27 والصغرى 14

بني سويف العظمى 24 والصغرى 10

أسيوط العظمى 24 والصغرى 9

قنا العظمى 29 والصغرى 12

الأقصر العظمى 30 والصغرى 13

أسوان العظمى 30 والصغرى 14