«برودة شديدة وشبورة كثيفة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، دافئء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلًا.

كما توقع الخبراء، أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 13

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 21 11

السلوم 23 11

سيوة 23 11

بورسعيد 22 13

دمياط 22 14

الزقازيق 22 12

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 12

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 22 12

رأس سدر23 14

نخل 23 08

نويبع 27 17

طابا 24 13

كاترين 27 08

الطور 24 13

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 14

مرسى علم 27 15

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 27 09

أسيوط 24 09

سوهاج 28 10

قنا 30 13

الأقصر 30 14

أسوان 30 14

إدفو 31 13

أبوسمبل 30 14

الوادي الجديد 30 11

شلاتين 28 17

أبورماد 27 18

حلايب 26 18

رأس حدربة 26 19