انتحار فتاة في كرداسة بسبب معاناتها من السمنة المفرطة.. شربت مبيد حشري

انتحرت فتاة عشرينة داخل منزل أسرتها في كرداسة، بعد معاناتها من السمنة المفرطة التي تسببت في إحجام الشباب عن التقدم للزواج منها، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة انتحرت داخل منزل أسرتها في كرداسة عن طريق تناولها مبيد حشري، وأن عمرها 21 سنة وكانت تعاني من أمراض السمنة المفرطة، وتملكها اليأس حتى دخلت في نوبة حزن شديدة انتهت بانتحارها داخل منزل أسرتها وعندما حاولوا إنقاذها ونقلها إلى المستشفى ماتت في الطريق.

الجيران تنمروا عليها

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر عن أن والد الفتاة،60 سنةـ وشقيقتها الكبرى، 31 سنة، قالا في محضر الشرطة إن الفتاة المتوفاة كانت تعاني من أزمة نفسية كبرى بسبب معاناتها من أمراض السمنة وأنها كانت تتحرك بصعوبة كبيرة.

وأوضحت تحريات المباحث التي باشرها العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبرـ أن الفتاة كانت محل سخرية من جيرانها الذين تنمروا عليها مرات كثيرة بالضحك من وزنها الزائد، وأنها كانت تقضي أغلب ساعات يومها في المنزل، وقبل وفاتها بدقائق أخبرت أسرتها بأنها تناولت مبيدا حشريا زراعيا للتخلص من حياتها البائسة.

تحريات المباحث

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة المنتحرة لبيان أسباب وفاتها بشكل رسمي حتى يتسنى للنيابة استكمال إجراءاتها القانونية، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وتبين من التحريات أن الوفاة خالية من أي شبهة جنائية وأن جثمان المنتحرة لم تظهر به آي آثار ضرب أو كدمات، وأن الفتاة ماتت منتحرة بسبب السمنة المفرطة ورفض الشباب التقدم إليها للزواج منها.