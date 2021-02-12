انتحار ربة منزل بالدقهلية بقرص غلة سام بعد خلافات مع زوجها

أقدمت ربة منزل شابة في الدقهلية، أمس الخميس، على الانتحار بقرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال، بعد وقوع خلافات مع زوجها في شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى المنصورة العام، بوصول المدعوة «هبة أ. س. أ.»، 27 سنة ربة منزل، مقيمة طرف والدها بقرية «الدبوسی»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

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انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وسؤال والدها «أ. س. أ.» 66 سنة، صاحب مقهى، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بتناول ابنته قرصا کيماويا ساما يستخدم لحفظ الغلال، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات زوجية بينها وزوجها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

بسؤال زوجها المدعو «محمود. ص.ا. ع.»، 32 سنة، ومقيم قرية «ديسط» دائرة مركز طلخا، في محضر الشرطة، أكد أن خلافاته الدائمة مع زوجته تسببت في تركها لمنزل الزوجية، وتسبب في إصابتها بحالة نفسية ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول قرص غلة ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1082 لسنة 2021 إداري مركز شربين ، وجارى العرض على النيابة العامة .