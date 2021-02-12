الأرصاد تكشف خريطة الظاهر الجوية حتى الخميس المقبل.. أمطار ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، خلال الفترة من السبت 13 فبراير وحتى الخميس 18 من الشهر نفسه.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد توقعات خبراء هيئة الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح على البلاد، خلال التنبؤات.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت 13 فبراير 2021

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 14 فبراير 2021

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 15 فبراير 2021

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 16 فبراير 2021

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

- نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من شمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 17 فبراير 2021

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال وجنوب سيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 18 فبراير 2021

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، شمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأهابت الهيئة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.