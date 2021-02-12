رئيس التحرير

محمود مسلم

بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدينون اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها

كتب:

الوطن
06:32 م | الجمعة 12 فبراير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أدانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكدت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية، أن استمرار الاعتداءات التي تستهدف مناطق مدنية تعدّ انتهاكا للقانون الدولي، ودليلا على خطورة ما يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة.

وجدّدت الدول الثلاث في البيان، دعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

اقرأ المزيد:

التحالف العربي: مطار أبها الدولي يتعرض لاعتداء إرهابي من الحوثيين

الخارجية البحرينية تدين استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي في السعودية

مصر تدين استهداف ميلشيا الحوثي مطار أبها الدولي