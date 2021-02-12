«لجان الوفد» تؤيد قرارات «أبو شقة» بعد فصل 9 قيادات وأحد شباب الحزب

بعد نحو 4 أشهر من التجميد الاستثنائي لأنشطة لجان حزب الوفد الذي جاء كعرض استثنائي، لتوابع الخلافات الناشبة بشأن ترشيحات الوفد في انتخابات مجلس النواب، عقد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، مؤتمرًا عاجلًا، تضمن قرارات حاسمة شملت فصل تسعة من أعضاء الهيئة العليا بالحزب، وأحد شباب الوفد، وهو ما تبعه الكثير من ردود الأفعال أبرزها:

وفد الجيزة: تؤيد قرارات رئيس الحزب للحفاظ على الانضباط التنظيمي

أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، تأييدها لقرارات المستشار بهاء الدين أبوشقة التنظيمية، التي أصدرها يوم الثلاثاء الماضي، للحفاظ على الانضباط التنظيمي لبيت الأمة، حيث أكدت اللجنة أن هذه القرارات الضرورية من شأنها وقف الانهيار التنظيمي الذى يعاني منه الحزب منذ نحو 4 أشهر، والتي أعقبت ترشيحات الانتخابات البرلمانية.

وفد بورسعيد: نؤيد قرارات رئيس الحزب حفاظا على وحدة الصف

أيد وفد بورسعيد قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، للحفاظ على الحزب كجزء من النظام السياسى في مصر، وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة، حيث إن هذه القرارات من شأنها استمرار حزب الوفد ليكون بيت الأمة وبيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة وثوابت وتقاليد وقيم حزب الوفد.

وأكدت أمانة حزب الوفد ببورسعيد عدم الانسياق وراء أي تكتلات أو جبهات، واحترام الشرعية والبعد عن أي صراعات ذات أغراض شخصية، والحفاظ على وحدة الحزب ومؤسساته.

وأشار حزب الوفد ببورسعيد برئاسة محمد ناجي إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، هو صاحب القرار والمفوض من كل أعضاء الحزب، باتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على هذا الكيان دون المساس به أو هز صورته في الشارع المصري، بناء على دراسة وتفهم لكل الأوضاع ومن كل النواحي، حيث يأمل أعضاء الوفد ببورسعيد بإعادة تنظيم الحزب من الداخل.

اللجنة النوعية لشباب الوفد: أبوشقة اتخذ «قرارات الضرورة»

قال محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، رئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد، إن قرارات رئيس الوفد الأخيرة، هى «قرارات الضرورة»، موضحًا أنها أوقفت السير بالوفد إلى اتجاه المصير «المجهول»، مؤكدا ضرورة التوقف عن الاستمرار في الأداء الذي يؤدى للانقسام، والالتفاف حول الوفد وقيادته والتكاتف، حتى لا يخسر الوفد رصيده الشعبي الذي يجب الحفاظ عليه.

شيوخ الوفد والهيئة العليا

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد أعلنت تأييدها للقرارات التي أصدرها رئيس الوفد، وأن عددًا من شيوخ الحزب، أصدروا بيانًا، أعلنوا فيه تأييدهم لقرارات رئيس الحزب التي وصفوها بأنها جاءت لمواجهة أخطار كانت توشك أن تقود الحزب إلى نفق مظلم.