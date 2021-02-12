انطلاق المرحلة قبل الأخيرة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

انطلقت اليوم بالنادي الاجتماعي بنادي العمال الرياضي، تصفيات المرحلة قبل الأخيرة من منافسات مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة التي ستنطلق الإثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتحمل هذه الدورة اسم الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، تحت شعار «الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي».

شارك في تصفيات اليوم 40 متسابقا من مختلف محافظات مصر ويتنافسون في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين.

ومن المقرر انطلاق المسابقة الدولية في الواحدة من ظهر يوم الإثنين المقبل بالمركز الثقافي وتستمر حتى الخميس.

ويشارك في هذه الدورة 25 متسابقا، يمثلون 20 دولة، بالإضافة إلى 35 متسابقا مصريا، يمثلون محافظات مصر المختلفة، ويتناسب المتسابقون في أربعة أفرع هي: القران كاملا بروايتين للشباب، وبراوية واحدة للفتيات، والفرع الثالث هو الأصوات الحسنة، والرابع الإنشاد والابتهال الديني.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شهد حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، العام الماضي، التي أقيمت بالمركز الثقافي، على مدار 4 أيام، بمشاركة وفود 11 دولة عربية، بالإضافة إلى مصر وسميت في دورتها الأولى مسابقة الشيخ المرحوم محمد رفعت.

تضمَّن حفل الختام الذي أقيم اليوم، تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن المسابقة، وتقديم عدد من المنشدين المشاركين بالمسابقة فقرات من الإنشاد الديني.

وأكد محافظ بورسعيد، أن القرآن الكريم هو من يوحد الأمة الإسلامية كلها، وأن في مصر نسيجًا صلبًا (مسلم، مسيحي، وفرعوني)، غير موجود في العالم كله سوى في مصر، لذلك تتحطم كل المؤامرات والمخططات أمام هذا النسيج.