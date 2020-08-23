الأوقاف تعلن عن مسابقة فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة لفهم غايات ومقاصد سور القران لتكون المسابقة الأولي من هذا النوع وبهذا المستوى وتعنى بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم.

وأوضح بيان الوزارة تركز المسابقة على مستوى الفهم والنضج الفكري واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم، ترسيخا لمنهجها الذي يهدف إلى فهم غايات ومقاصد النصوص وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه ، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه وأغراضه وأبعاده ومقاصده ومراميه وغاياته، قررت وزارة الأوقاف إطلاق هذه المسابقة. وذلك على أربعة مستويات:

المستوى الأول: ( تحت سن 12 سنة ).

الجزء الثلاثون وسورة مريم (عليها السلام ).

المستوى الثاني : ( تحت سن 18 سنة ).

الجزء الثامن والعشرون وسورة يوسف (عليه السلام) وسورة النور وسورة القصص .

المستوى الثالث : ( للواعظات والمعلمات).

قصص الأنبياء في القرآن الكريم ، وسورة الكهف ، وسورة النور ، وسورة الحجرات .

المستوى الرابع : ( للأئمة والمعلمين وغيرهم ) .

الأمثال في القرآن الكريم وسور ( الأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ) .

وسيتم تكريم جميع الفائزين في التصفيات النهائية ، مع صرف الجوائز المالية المقررة لكل مستوى ومجموعة متميزة من إصدارات الوزارة ، كما سيتم الاستفادة بأوائل الفائزين من المستويين الثالث والرابع في تربية وتعليم وتثقيف الناشئة في ملتقى الناشئة الفكري ( المدارس الفكرية ) بالمساجد الكبرى التي ستطلقها الوزارة خلال أسابيع.