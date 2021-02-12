"المتحدة" تنعش دراما رمضان بمسلسلين لعلي ربيع ودنيا سمير غانم من 15 حلقة

تستعد الشركة المتحدة للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعدد كبير من المسلسلات المتنوعة بين الوطني والأكشن والدراما والرومانسي والكوميدي، كما تدخل المتحدة لونا جديدا على الدراما وهو دراما الــ15 حلقة، وذلك في 4 مسلسلات.

فبخلاف مسلسل «كوفيد 25» الذي يقدمه يوسف الشريف مع الكاتبة إنجي علاء والمخرج أحمد نادر جلال، ومسلسل «بين السماء والأرض» لهاني سلامة ويسرا اللوزي ودرة ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد العدل، كشفت «المتحدة» عن مسلسلين جديدين من نوعية الــ15 حلقة أولهما «المدينة» لدنيا سمير غانم التي تعود بعد غياب للدراما الرمضانية، والمسلسل تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، ومن بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز.

المسلسل الثاني هو «الأب المثالي» الذي ينتمي إلى اللون الكوميدي، ويقدم بطولته علي ربيع من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى.

تأتي تلك المسلسلات بجوار المسلسلات الكبيرة التي تقدمها المتحدة، حيث تقدم الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» الذي يجري تصويره في الوقت الحالي ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ومسلسل «نسل الأغراب» الذي يقوم ببطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة ومن إخراج محمد سامي، ومسلسل «الملك» الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف ويجسد قصة حياة الملك أحمس، و«النمر» بطولة محمد إمام وهنا الزاهد ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويجسد رحلة صعود أحد الأبطال، و«القاهرة كابول» لخالد الصاوي وطارق لطفي وحنان مطاوع، و«هجمة مرتدة» المأخوذ من ملفات المخابرات المصرية الذي يقوم ببطولته أحمد عز وهند صبري وإنجي المقدم ونضال الشافعي، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الأخرى.