مؤتمر علمي بإعلام القاهرة يناقش «مستقبل الصناعة في العصر الرقمي»

يناقش المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمقرر عقده يومي 24 و25 مارس المقبل، عددا من القضايا والموضوعات المحورية في مستقبل صناعة الإعلام.

وتشهد جلسات المؤتمر على مدار يومين مناقشة العديد من الأبحاث والدراسات العلمية التي تتناول مختلف أشكال صناعة الإعلام، وتبحث في تقنيات الإعلام الرقمي والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدي.

وتحظى تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باهتمام لافت من جانب بحوث ودراسات المؤتمر التي تسعى للكشف عن تأثير هذه التطبيقات ليس فقط على شكل ومضمون الرسالة الإعلامية، أوعلى المستقبل الوظيفي للقائم بالاتصال، والبحث في تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الدراما التليفزيونية المصرية، وفي مستقبل الصحافة المصرية، بالإضافة إلى دراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كآلية للتحري والتدقيق وكشف الأخبار الزائفة والشائعات، وتوظيف تقنیات استخدام الهواتف الذكیة في صناعة المحتوى الإعلامي العربي.

ويستعرض الباحثون رؤاهم العلمية بشأن مستقبل صناعة الإعلان والتجارة الإلكترونية وتطوراتها في ضوء تقنيات العصر الرقمي، ومنها تقنية الواقع المعزز، فيما تفرض ظاهرة التسويق الإلكتروني عبر المؤثرين، أو عبر صناع المحتوى، نفسها على جلسات وأبحاث المؤتمر.

وتسعى عدة أوراق بحثية إلى الكشف عن مدى تعرض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للمعلومات والأخبار الكاذبة والمضللة حول بعض القضايا، وعلى رأسها فيروس كورونا في ظل أزمة وباء المعلومات، وتوظيف الـ«فيس بوك» في الرقابة الشعبية لحماية المستهلك، فضلا عن دراسة مدى كفاءة توظيف القنوات التلفزيونية المصرية لإمكانات مواقع التواصل الاجتماعي، وعما إذا كان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يدركون أهمية الأمن السيبراني ودوره في الأمن المعلوماتي.

أما فيما يتعلق بصحافة الفيديو باعتبارها إحدى تجليات الإعلام الجديد في العصر الرقمي، فهي تخضع للبحث عبر الكشف عن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطوير إنتاج الرسالة المقدمة عبر صحافة الفيديو، ودورها في التأثير على اتجاهات الشباب نحو أزمة كورونا.

ويركز المؤتمر على التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات وأدوات العصر الرقمي، خاصة تطبيقات الهواتف الذكية «TIK TOK نموذجا»، فضلا عن دراسة أثر الألعاب الإلكترونية الاستراتيجية في إدراك الأطفال لبعض المفاهيم ومن بينها مفهوم الحروب وأدواتها .

وتشهد هذه الدورة تطورا لافتا بشأن تلقي المشروعات البحثية الجماعية التي تناقش قضايا كبيرة ومتشعبة؛ حيث تترأس الدكتورة هبة السمري الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فريقا بحثيا من عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكلية، لدراسة قضية محورية، وهي «التماس المعلومات لاستراتيجيات التسويق الشبكي وأثرها في تحقيق أبعاد رؤية مصر للتنمية المستدامة»، كما يتقدم معهد البحوث والدراسات العربية، بمشروع بحثي جماعي حول قضية «ضوابط حماية حقوق المستهلك في ظل التسويق الإلكتروني»، فيما يسعى فريق بحثي من كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية لدراسة «تأثير التعلم الإلكتروني على مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب».