نقل لاعب أصيب في مباراة إلى المستشفى بسيارة نقل الموتى

اضطر القائمون على مركز شباب أبنوب، إلى نقل لاعب من فريق مركز شباب القوصية بسيارة نقل الموتى للمستشفى، وذلك لعدم وجود سيارة إسعاف، أثناء تواجده بالنادي استعدادا للمبارات التي كانت ستقام بين مركز شباب القوصية ونادي أبنوب.

وأوضح مصدر لـ«الوطن» أن لاعب مركز شباب القوصية أحمد خليفة، أصيب بحالة إغماء أثناء المباراة، وذلك على خلفية اشتباك أثناء المباراة مع أحد لاعبي النادي الخصم، حيث وجه خلالها اللاعب ضربه له في الحلق، فقد على أثرها الوعي وتسببت في إصابته بحالة إغماء.

وأضاف المصدر، أنهم اتصلوا بالإسعاف، ونظرا لمرور فترة طويلة دون تصل السيارة، فاضطر المسؤولين لاستخدام سيارة نقل الموتى لنقل اللاعب إلى مستشفى أبنوب المركزي، وجرى تحويله للمستشفى الجامعي وحالته مستقرة.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الاستياء والتذمر الشديدين بين اللاعبين بالنادي لعدم توافر سيارة إسعاف بالنادي، الأمر الذي يعرض اللاعبين للخطر في حالة إصابة أي منهم لا قدر الله.