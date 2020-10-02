توصيل المرافق ومركز شباب ووحدة صحية أبرز مطالب الغنايم من محافظ أسيوط

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، بديوان عام المحافظة، مجموعة من أهالي قرى مراكز الغنايم وذلك ضمن سلسلة لقاءات المحافظ المستمرة بأهالي قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرته لفتح قنوات التواصل الجماهيري مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد عبد المحسن مدير عام الجهاز التنفيذى بمديرية التربية والتعليم وطارق عباس وكيل مديرية الشاب والرياضة بالمحافظة وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط ومحمود شامخ مدير ادارة شئون المديريات وفيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة ورؤساء قرى مركز الغنايم.

بدأ اللقاء بالسلام الوطنى ثم كلمة الترحيب من الوزير المحافظ بجميع الحضور واستمع الى طلبات الأهالي في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة والطرق والكهرباء والابنية التعليمية وتحسين بعض الخدمات والمرافق بقرى المركز .

وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من مشروعات المرافق بقرى مركز الغنايم وتكليف مسئولي الشباب والرياضة بسرعة انهاء اجراءات انشاء مركز شباب بقرية العامرى وتطوير مراكز الشباب بالمركز كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة تظلمات وطلبات الأهالي بخصوص مشروع تكافل وكرامة وعقد اجتماع عاجل مع الأهالي لبحث شكواهم والاستجابة العاجلة لهم كما كلف وكيل وزارة الصحة بسرعة تجهيز الوحدة الصحية بقرية العزايزة وتزويدها بالأجهزة والأدوات الطبية وسد العجز في التخصصات الطبية المختلفة عن طريق التعاقد مع الاطباء.

كما وجه محافظ أسيوط مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة نهو مشروع الصرف الصحى بمركز الغنايم وسرعة تخصيص قطعة ارض بقرية المشايعة لاقامة محطة رفع عليها وذلك ضمن خطة الهيئة للتوسع فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتغطية قرى ومراكز المحافظة ،كما كلف المحافظ مسئولى الابنية التعليمية بدراسة انشاء بعض المدارس الجديدة بقرى مركز الغنايم لتخفيض الكثافات بالمدارس ، كلف رئيس مركز ومدينة الغنايم بالتنسيق مع مسئولى الرى والزراعة وسرعة تطهير الترع والمصارف لتحسين الرى بقرى المركز وخاصة فى نهايات الترع وحل مشاكل المزارعين من خلال عقد لقاءات معهم بصفة مستمرة كما اعلن المحافظ تدخله لحل مشكلة توصيل عدادات الكهرباء الكودية للاهالى عن طريق تقسيط قيمة التعاقد مع شركة الكهرباء تسهيلا على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والمعيشية .

وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ على تفعيل التواصل الجماهيرى مع المواطنين وتكليف رؤساء المراكز والاحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الاهالى والاستماع الى طلباتهم وايجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز فضلا عن مشروعات القطاع الصحى ومشروعات هيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة .

كما طمأن الوزير المحافظ الاهالى بتكثيف جولاته الميدانية المفاجئة على القرى والمراكز ، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة النظافة وادارة المخلفات الصلبة والتخلص الامن منها بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الشريكة بالقرى والمراكز .

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن عقد لقاءات دورية مع المواطنين بصفة اسبوعية بديوان عام المحافظة كل يوم اثنين فصلا عن عقد لقاء مع ذوى الهمم كل يوم اربعاء لمناقشة شكواهم وطلباتهم بالاضافة الى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.