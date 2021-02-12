«الإفتاء» توضح فضل شهر رجب وحكم صيامه

يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام شهر رجب، حيث استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1442 هجريًا، بعد غروب شمس يوم الخميس 29 من شهر جمادى الآخر لعام 1442 هجريًا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ومع ثبوت رؤيا هلال رجب يذكر الموقع الرسمي للدار فضل الصيام في رجب.

حكم الصيام في رجب

وكانت الإفتاء قالت في بيان لها: «تحققت الدار شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وعدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب، وبذلك يكون الجمعة نهاية شهر جمادى الآخرة والسبت أول أيام شهر رجب».

وأضافت، أن الصيام في شهر رجب -سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناء على عموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، كما أشارت إلى أنه لم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب، حيث إن المقرر شرعًا أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين، بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

فضل الصيام في رجب

وأشارت الدار إلى فضل الصوم في شهر رجب بحسب حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» رواه البيهقي في «شعب الإيمان»، ثم قال: «قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْي».

واستحباب الصوم في شهر رجب ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه النسائي، فدل ذلك على استحباب الصوم في شهر رجب؛ يقول الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» «4/ 292، ط. دار الحديث»: «ظَاهِرُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ: «إنَّ شَعْبَانَ شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ» أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ رَجَبٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَغْفُلُونَ عَنْ تَعْظِيمِ شَعْبَانَ بِالصَّوْمِ كَمَا يُعَظِّمُونَ رَمَضَانَ وَرَجَبًا بِه»، والله سبحانه وتعالى أعلم.