الأرصاد: موجة أمطار ورياح شديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام المقبلة، حيث أشارت التوقعات إلى وجود نشاط لحركة الرياح تشتد في معظم الأحيان على غالبية المناطق، وتصل سرعتها لـ26 كم/ساعة، بالإضافة إلى موجة من الأمطار تشهدها معظم المناطق في الفترة من الثلاثاء الموافق 16 فبراير، حتى الخميس 18 من الشهر ذاته.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد توقعات خبراء هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح على البلاد، خلال فترة التنبؤ.

طقس الثلاثاء 16 فبراير

ـ القاهرة الكبرى: طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ21 كم/ساعة.

ـ الوجه البحري: طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ18 كم/ساعة.

ـ السواحل الشمالية الغربية: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ26 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ22 كم/ ساعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ16 كم/ ساعة.

ـ شمال الصعيد: طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ21 كم/ ساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ـ جنوب الصعيد: طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ16 كم/ ساعة.

طقس الأربعاء 17 فبراير

ـ القاهرة الكبرى: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ23 كم/ ساعة.

ـ الوجه البحري: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ21 كم/ساعة.

ـ السواحل الشمالية الغربية: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ26 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلاً، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ26 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ23 كم/ ساعة.

ـ شمال الصعيد: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ22 كم/ ساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ـ جنوب الصعيد: طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ19 كم/ ساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس الخميس 18 فبراير

ـ القاهرة الكبرى: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ16 كم/ ساعة.

ـ الوجه البحري: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ17 كم/ساعة.

ـ السواحل الشمالية الغربية: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ23 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ25 كم/ساعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ20 كم/ ساعة.

ـ شمال الصعيد: طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، تصل سرعتها لـ15 كم/ ساعة.

ـ جنوب الصعيد: طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها لـ17 كم/ ساعة.