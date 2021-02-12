شركات السياحة: لا توجد رحلات عمرة العام الحالي.. ونترقب موسم الحج

قال إيهاب عبد العال، نائب مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، الخبير السياحي، إن قرار وقف موسم العمرة من قبل المملكة العربية السعودية لمواسم رجب وشعبان ورمضان، قد توقفت لهذا العام، إلا بالنسبة لمواطني دولتي أندونيسيا وماليزيا وبأعداد قليلة.

بالنسبة لمصر والدول العربية فلن يُسمح لمواطنيها بأداء العمرة خلال عام 2021

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة لمصر وباقي الدول العربية بالكامل، فلن يسمح لمواطنيها بأداء العمرة خلال العام الجاري، حيث إن المملكة علقت قرار موسم العمرة حتى تاريخ 1 أبريل، وهو الموافق لـ18 شعبان، وبالتالي فلن يتسني لشركات السياحة تجهيز أوراق المعتمرين حتى يقوموا بالسفر لأداء العمرة: «مش هيكون عندنا وقت، ولا نتوقع أن يكون هناك عمرة لهذا العام».

وأوضح أنه بالنسبة لموسم الحج لهذا العام، فهناك حالة من الترقب خلال الشهرين المقبلين حتى تتضح الصورة أمام شركات السياحة، وتنتظر الشركات ما سيعلنه الجانب السعودي للبدء في ترتيبات الحج للحجاج.

وأكد أنه بالنسبة للمعتمرين الذين قاموا بدفع أموال العمرة ولم يتسني لهم السفر فقد قامت شركات السياحة بإعادة الأموال لهم بشكل كامل، ولم يتم تأجيل أي من مصاريف العمرة لدى الشركات: «هناك أكثر من 95 شركة رجعت الفلوس بالكامل».

وفي سياق آخر، أشار عبد العال، إلى أن شركات السياحة العاملة في مجال الحج والعمرة في مصر يصل عددها لـ1800 شركة، وجميعهم متضررون جراء الإغلاق الذي فرضته المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا، بسبب توقف موسمي الحج والعمرة، وحاليا باتت تلك الشركات في معاناه كبرى خاصة مع التأمينات والضرائب.

ولفت الخبير السياحي، إلى أن هناك قوانين موجودة على الأرض منذ سنوات طويلة وهي بالية، وسعى عدد من الوزراء إلى مساعدة أصحاب الشركات بكل ما أوتي من قوة ولكن لم يحدثوا فارقا كبيرا، مناشدا القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمات المتعلقة بشركات السياحة مع الجهات الحكومية التي تحتاج لأموال منهم، موضحا «أطالب القيادة السياسية بإصدار قرار جمهوري لإيقاف قوانين سداد رسوم الضرائب والالتزامات الخاصة بالتأمينات لحين العودة مرة أخرى للعمل، حفاظا على استمرارية عمل تلك الشركات».