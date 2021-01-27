وزارة التضامن تعلن شروط تأشيرة الحج والعمرة لعام 2021

مع اقتراب موسم الحج والعمرة تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، بالإعلان بشكل رسمي عن تيسير تأشيرات الحج والعمرة لعام 2021، وتضع الوزارة شروط وأحكام لابد من توافرها للمقدم على الحج أو العمرة، وذلك من خلال أعضاء الجمعيات الأهلية، كما تجيب الوزارة على جميع الأسئلة التي يحتاجها المتقدم للحج، ويجب عليه أن يكون مسجلا بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي، ويرصد التقرير التالي الشروط الواجب توافرها في مقدمي طلب تأشيرة الحج:

- لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتباراً من عام 2014 فيما بعدها.

- أن يكون مقيما بدائرة المحافظة أو من العاملين بها وفقا لبطاقة الرقم القومي.

- خلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداءالمناسك بالاعتماد على نفسه.

- وجود مرافق للمتقدم ممن تجاوز أعمارهم 75 سنة وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.​

كما قامت وزارة التضامن بالرد على الأسئلة لطالب تأشيرة الحج كما يلي

ما هو عدد فرص الحج المسئولة عن تنظيمها المؤسسة القومية للحج والعمرة؟المؤسسة مسئولة عن تنظيم عــدد 10000 فرصة حج لأعضــاء الجمعيات من إجمالي عدد الفرص المخصصة لجمهورية مصر العربية.

ما هى كيفية توزيع تأشيرات الحج على كل محافظة؟

يتم التوزيع طبقا للتعداد السكاني لكل محافظة.

ما هى كيفية اختيار الحجاج؟

يتم الاختيار من خلال قرعة علنية.

ما هى المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج واللازمة لاستخراج تأشيرة الحج؟

جواز سفر مميكن صالح لمدة عام - عدد 10 صور شخصية مقاس 4*6 علي خلفية بيضاء - بطاقة صحية - شهادة من احدي المستشفيات الحكومية بالخلو من الامراض المزمنة - صورة بطاقة الرقم القومي.

هل توجد رعاية صحية للحجاج خلال رحلة الحج؟

يتم إقامة عيادات طبية بمقرات إقامة الحجاج بالتعاون بين المؤسسة وبعثة وزارة الصحة المصرية كما يتم توفير الأدوية بالمجان .