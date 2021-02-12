سامح شكري: التواصل مع إدارة بايدن قائم عبر السفارة والخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية- الأمريكية، وثيقة واستراتيجية، وفيها كثير من مجالات التعاون والمكاسب المشترك، على مدار 4 عقود، مشيرًا إلى أن مصر لها اتصال وثيق على مستوى الإدارة والمسؤولين والمستوى الوزاري، سواء ما إذا كانت إدارة ديموقراطية أو جمهورية.

وأوضح شكري، «تعاملنا مع مختلف الإدارات، وكان بيننا مواضع اتفاق واختلاف، وهذا الاختلاف لا يعني أن هناك تباعدا، لكن الرؤى قد تختلف، ونصل إلى نقطة توافق فيما بيننا».

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «أحيان كثيرة تكون وجهة النظر المصرية صائبة وأحيان أخرى تكون الإدارة الامريكية صائبة، ثم نقيم الأمور في النهاية وفقًا للأحداث والنتائج».

وعما إذا حدث أي اتصال بين الإدارة المصرية والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو باين، قال وزير الخارجية: «الاتصالات على مستوى سفارة مصر في واشنطن قائمة، ونتواصل مع المسؤولين سواء في وزارة الخارجية أو في مجلس الأمن القومي، وتأتي هذه الاتصالات في إطار طرح الاهتمام بالعلاقات على المستوى الثنائي ووضع آليات المستقبل لإدارة هذه العلاقات، والحديث حول كل القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام أمريكا واهتمامنا لنقل الرؤية المصرية إزائها».